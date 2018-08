Raccolta e smaltimento olio esausto | una bufala la foto che gira su Facebook

optimaitalia

(Di venerdì 3 agosto 2018) Alimenta non poca disinformazione, al punto da poter parlare quasi di, la notizia riguarda lae lodell'. Su, infatti, stando un'immagine con cui vengono dati dei consigli agli utenti sul modo in cui si debba buttare l'dopo una bella frittura. Farlo riposare e raffreddare, per poi rovesciarlo nel rubinetto, a quanto pare, non è la cosa migliore da fare. Allo stesso tempo, però, alcunein circolazione rischiano solo di rendere la questione più dannosa per l'ambiente e per l'acqua potabile.Sostanzialmente, la fake news consiste nel fatto che viene suggerito al pubblico di buttare barattoli dinell'immondizia comune. Sarebbe questa la principale alternativa al rubinetto, che genererebbe come accennato non pochi danni all'acqua potabile. Eppure, sembrerebbe che la soluzione suggerita sia paradossalmente il modo ...