Qui si respira aria di caccia al negro

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dembo Tambado ha paura. La sera del 12 luglio, mentre rientrava in sella alla sua bici nel centro di accoglienza di Villaggio Mosè, frazione di Agrigento, dove risiede, è stato accerchiato da alcuni ragazzi in motorino e schiaffeggiato. Di quei momenti ricorda poco, la scarsa dimestichezza con l'italiano gli impedisce di qualificare come insulti razzisti le parole che hanno accompagnato i ceffoni, ma a ripensarci "mi arrabbio. Sono arrabbiato - dice ad HuffPost - perché non avevo fatto e non ho fatto niente". Certo, dopo, un gruppo di agrigentini si è mobilitato per manifestargli vicinanza, il sindaco Lillo Firetto lo ha ricevuto per chiedergli scusa a nome della città, ma la paura è diventata presenza fissa nelle sue giornate.Per questo, dalla sera in cui è stato schiaffeggiato, dopo le venti non esce più "e di giorno si allontana ...