Quelle frasi da evitare durante le interviste

ilfoglio

: @acs_italia @oss_romano Quando sara' debellata? Quando il Qu'ran sara' modificato, togliendo quelle frasi che ordin… - romyhitosis1 : @acs_italia @oss_romano Quando sara' debellata? Quando il Qu'ran sara' modificato, togliendo quelle frasi che ordin… - shakijra : RT @_FinoAllaFine__: Frasi di circostanza quelle di Leo, ma se è voluto ritornare alla Juve, è perchè ha capito che ha fatto una stronzata,… - Debora34930400 : RT @_FinoAllaFine__: Frasi di circostanza quelle di Leo, ma se è voluto ritornare alla Juve, è perchè ha capito che ha fatto una stronzata,… -

(Di venerdì 3 agosto 2018)che gli scrittori non dovrebbero mai pronunciarele, pena il distacco immediato dell’ascolto (se non mettiamo in pausa il registratore è perché un residuo di decenza professionale lo impedisce). Guai a chi dice: “I personaggi hanno cominciato a vivere di vita propria”. Madda