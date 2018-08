“Purtroppo è lei” Delia | 16 anni | scomparsa nel nulla La terribile scoperta

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) Unache aveva terrorizzato i genitori e dato il via a delle ricerche disperate, a tappeto. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazzina ligure di 16, la cui sparizione da Andora (Savona) era stata denunciata dai parenti mercoledì sera. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato trovato nelle scorse ore all’interno di un ex albergo in disuso del Savonese a Laigueglia, impiccato. A fare la macabradarebbero stati i carabinieri che da ore erano impegnati nelle ricerche della giovaneda casa il 31 luglio scorso. La tragedia ha avuto inizio proprio nella serata di quel giorno quando la sedicenne è uscita da casa informando i genitori ma non è mai più rientrata. Dopo qualche ora di attesa e inutili tentativi di capire dove fosse finita, i ...