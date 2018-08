Può accadere ancora

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) Chi imbraccia fucili cui partono proiettili che colpiscono rom e migranti, oppure dà fuoco ad ostelli per turchi, o minaccia ristoratori ebrei a Berlino, non rappresenta una maggioranza xenofoba che può trasformare episodimarginali in un fenomeno di massa. Ma qualcosa da tenere comunque in serissimo conto.Senza addentrarsi in analisi avventate che potrebbero essere smentite poi alla prova dei fatti giudiziari, è bene esaminare quello che sta accadendo alla nostra società con le lenti di un giurista e numeri alla mano. Partiamo quindi da quello che ha detto qualche settimana fa Giuliano Amato. Come riportato da Moked, ed evidenziato solo da Repubblica e La Nuova Europa, Amato, oggi giudice costituzionale, si è lasciato andare a una riflessione preoccupata. Prendendo spunto dalla frase che nel 1938 pronunciò Gaetano Azzariti, presidente ...