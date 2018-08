Proven Innocent | la serie Fox si ispira alla vicenda di Amanda Knox?

blogo

(Di venerdì 3 agosto 2018) Una ragazza che, dopo essere stata accusata di un crimine che non ha commesso, decide di diventare avvocato e di aiutare chi, come lei, deve difendersi da queste accuse: si può riassumere così la trama di, la nuovatv drama che la Fox manderà in onda in mid-season.Unache sembra ricordare Convinction, show della Abc del 2016 cancellato dopo una stagione, ma che ha dsua parte un pezzo grosso come Danny Strong, creatore di Empire, che ha creato anche questa, con David Elliott. Protagonista sarà Madeline Scott (Rachelle Lefevre), giovane avvocato che, come detto, quando aveva 18 anni fu accusata di omicidio con il fratello.prosegui la lettura, laFox sidi? pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 19:27.