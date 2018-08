ISTAT - Prosegue fase di rallentamento della crescita : Teleborsa, - prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia , condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta. E' quanto emerge dalla nota mensile dell' ISTAT ...

ISTAT - Prosegue fase di rallentamento della crescita : prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia , condizionata dal contributo negativo della domanda estera netta. E' quanto emerge dalla nota mensile dell' ISTAT nella quale l'...

Istat : Prosegue fase rallentamento crescita economica : Roma, 3 ago., askanews, - prosegue la fase di rallentamento della crescita economica in Italia. E' quanto emerge dalla nota mensile dell' Istat . 'L'indicatore anticipatore - si legge nella nota - ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : Prosegue la fase di stabilità : prosegue per il 10° giorno consecutivo la fase di stabilità per i listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,637 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,618), diesel a 1,509 euro/litro ...