Promesse mantenute al Locarno Festival

Scuola : le Promesse non mantenute - il popolo web insorge : Il popolo web non le manda certo a dire. L’estate sarà di quelle bollenti e non solo da un punto di vista climatico. Tutto ciò che era stato sbandierato in campagna elettorale sul fronte scolastico sembra oggi solo un lontano e sbiadito ricordo. Si è sempre detto che nel bene o nel male i governi […] L'articolo Scuola: le promesse non mantenute, il popolo web insorge proviene da Scuolainforma.

Ciampino - la Tenuta Muro dei Francesi rischia di finire in mano a privati dopo le Promesse non mantenute del Comune : Non rimane che sperare nella Regione. A novembre scorso l’assessore all’Ambiente Mauro Bruschini aveva dato un assenso di massima a un impegno della Regione ad esercitare il diritto di prelazione per l’area dei Casali del Muro dei Francesi, a Ciampino, condizionando comunque l’azione ad una verifica della copertura. A maggio una mozione dei consiglieri regionali del gruppo “Lista civica Zingaretti Presidente”, Marta Bonafoni, Gino De ...