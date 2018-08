Primo sì al decreto dignità che passa alla Camera | le novità del testo

Decreto Dignità - ok della Camera. Di Maio : 'Vinto Primo round' - : Adesso il testo passa in seconda lettura al Senato dove il governo punta alla definitiva conversione in legge entro la prossima settimana

Contratti - giochi - voucher : Primo ok al decreto Dignità. E sui Gratta e Vinci in arrivo la scritta "nuoce alla salute" : Via libera dell'Aula della Camera al decreto Dignità. L'assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il testo passa ora in seconda...

Decreto Dignità - Camera approva il Primo vero atto di Governo - targato Di Maio - tra contraddizioni e dubbi sugli effetti : Matteo Salvini sarà pure campione di visibilità mediatica ma il primo vero atto del Governo gialloverde in Parlamento porta la firma di Luigi Di Maio. Con il via libera dell'aula della Camera, arrivato poco prima delle 23, il Decreto per "ridare dignità ai lavoratori e alle imprese" è quasi legge: 312 i voti a favore, 190 i contrari. Ora manca solo l'ok del Senato dove il testo arriva blindatissimo con l'obiettivo di ...

Migranti - Salvini : “Lavoro dal Primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...

La Cei plaude al Primo decreto del governo - un segnale di civiltà : Città del Vaticano - La Cei plaude al primo decreto del governo. 'Accogliamo come un segnale di civiltà il decreto governativo che pone termine agli spot sul gioco d'azzardo'. A farsi portavoce dei ...

Decreto Dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : “Addio Jobs act”/ Ultime notizie : ad agosto Primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Conte : 'Con nostro Primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

"Primo decreto contro la pubblicità del gioco d'azzardo" : "Chiedo a grandi testimonial di non prestarsi più a questa roba che sta distruggendo le famiglie italiane", ha aggiunto il ministro

Luigi Di Maio : 'Primo decreto contro la pubblicità del gioco d'azzardo' : "Più si è disperati più si cade nel vortice del gioco d'azzardo. Questo è un sistema che va cambiato, nel primo decreto di questo governo aboliamo la pubblicità sul gioco d'azzardo". Come aveva già ...

Avanzi locali sbloccati nel Primo decreto del nuovo Governo : Il ministro dell’Economia: «Ripresa a ritmi più contenuti». «Sì» alla risoluzione di Camera e Senato:?«Congelare l’aumento dell’Iva». Sullo spread: «L’aumento dei tassi nelle ultime settimane è conseguenza fisiologica della transizione politica». E ancora:?«Una governance dell’Eurozona incompleta e inadeguata ha aggravato l’impatto della transizione politica» ...

Decreto Dignità : Di Maio annuncia il nome del suo Primo provvedimento da ministro : Decreto Dignità: così si chiamerà il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio. Un provvedimento in quattro punti che ha un solo obiettivo, quello di "ristabilire i diritti sociali dei cittadini" perché "la Dignità dei cittadini deve tornare al primo posto", secondo quanto afferma il vicepresidente del Consiglio in un post pubblicato sul blog delle stelle.Continua a leggere

Di Maio : "Mio Primo impegno sarà il Decreto dignità" : Si chiamerà Decreto dignità il primo atto da ministro di Luigi Di Maio. Il titolare dello Sviluppo economico e del Lavoro in un'intervista a Rtl 102.5 ha spiegato stamattina che il Decreto in questione sarà composto da quattro punti principali, il primo dei quali si prefigge l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese eliminando spesometro, redditometro e studi di settore, da sostituire evidentemente con altri strumenti e altre misure di ...

Di Maio : Primo provvedimento in CdM sarà decreto dignità : Teleborsa, - Il primo decreto che Luigi Di Maio presenterà in Consiglio dei ministri sarà un "decreto dignità" . Lo ha annunciato lo stesso Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...