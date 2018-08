Prime defezioni tra i grillini | Fattori contro Milleproroghe

ilgiornale

: Nulla a che vedere col NK. Trump sta facendo enorme pressione in appoggio alla popolazione in rivolta all'esercito… - Captain_Marlow : Nulla a che vedere col NK. Trump sta facendo enorme pressione in appoggio alla popolazione in rivolta all'esercito… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il Movimento 5 Stelle comincia a sfaldarsi. Oggi, la senatrice Elenaha infatti votatol'emendamento al decretoche prolunga di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bambini a scuola. "Questo Parlamento - ha detto la senatrice - è sovrano ed è libero di fare le sue scelte come ha fatto tante volte, su Stamina e su tanti provvedimenti su cui avremmo potuto tutelare la salute dei più piccini. Ovviamente io rispetto la scelta del Gruppo cui appartengo e del Parlamento, ma per storia personale, professionale e, dolorosamente, di madre, non posso fare altro che dissociarmi dal mio Gruppo ed esre un indignato voto contrario".Il riferimento personale dellaè alle vicende di suo figlio Nicolò: "Appena nato è stato ricoverato in terapia intensiva e, insieme a tanti bimbi fragili, almeno quelli che ce l"hanno fatta, è sopravvissuto alla sua ...