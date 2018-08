Prezzi benzina | diesel e gpl | calma sui listini

Prezzi benzina - diesel e gpl : permane la calma sulla rete carburanti : Prosegue la fase di calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,633 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,614), diesel a 1,505 euro/litro (+1, pompe bianche 1,488). benzina servito ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : Dopo il rialzo deciso ieri da Tamoil, torna la calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,632 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,613), diesel a 1,504 euro/litro (invariato, pompe ...

Esodo con stangata : ritoccati i Prezzi della benzina e del gasolio - Tamoil su tutti : Parte l'Esodo estivo e con esso il carburante costerà di più, il Codacons parla di rincari importanti: "Oggi un litro di gasolio costa il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2017".Continua a leggere

Agosto più caro per chi deve fare il pieno : ritoccati i Prezzi della benzina : MILANO - Si rompe la bonaccia che aveva accompagnato i rifornimenti degli italiani durante l'ultimo mese. Proprio mentre molti si preparano a riempire il bagagliaio per partire per le ferie, finisce ...

Benzina - diesel e gpl : i Prezzi tornano a salire : Dopo il rialzo messo a segno giovedì scorso da Q8, tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 ...

Benzina - la Liguria ha i Prezzi più alti. E le auto “eco” crescono al rallentatore : Agevolazioni limitate e a macchia di leopardo per il bollo e la sosta a pagamento. La rete dei distributori inizia a essere capillare ma ci sono ancora dei ”buchi”

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma piatta sulla rete carburanti : calma sulla rete carburanti nazionale: fermi i Prezzi raccomandati. Sul territorio Prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,629 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,630 a 1,644 euro/litro ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi in rialzo dopo 22 giorni di stasi : Si segnalano, dopo 22 giorni di stasi, movimenti al rialzo dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : ancora stabilità : Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti nazionale: per il 22° giorno consecutivo non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. stabilità anche sui Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,629 ...

Carburanti - nel semestre 24 - 8 mld spesi da italiani per il pieno. In aumento Prezzi benzina e diesel : TORINO - Al giro di boa di metà anno le famiglie e le imprese italiane hanno già speso 28,4 miliardi per acquistare benzina e gasolio auto. Rispetto allo stesso periodo del 2017 la...

BENZINA - VIA LA TASSA REGIONALE IN ITALIA/ Ecco di quanto si riduce il costo. I Prezzi praticati dai gestori : BENZINA, via la TASSA REGIONALE: l’UE l’abolisce. Ecco a quanto ammonterà il risparmio per i consumatori dopo l'intervento dell'unione europea: circa due centesimi più iva(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Prezzi benzina - diesel e gpl : terza settimana di calma : I Prezzi consigliati dei carburanti rimangono ancora invariati per la 3ª settimana consecutiva. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,631 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,612), diesel a 1,503 euro/litro (invariato, pompe bianche ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi stabili sulla rete carburanti : stabilità per i prezzi sulla rete carburanti nazionale: non si segnalano movimenti dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie, salvo qualche ritocco al ribasso sul servito. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,630 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da ...