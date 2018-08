Pretty Woman torna in versione musical | anche Julia Roberts alla serata a New York

Lei? Si chiama Julia Roberts ed è sul set di « Pretty Woman»… il progetto : Fa un certo effetto ricevere la pizza a domicilio da una ragazza in motorino che sul suo badge ha scritto il nome Julia Roberts . Accade tutti i giorni a Tauranga, in Nuova Zelanda, dove Julia Roberts , appunto, non è la pluripremiata attrice internazionale ma la ragazza della porta accanto, che di lavoro consegna le pizze. Il suo volto e quello di altri omonimi di celebri personaggi di fama internazionale sono stati ritratto dal fotografo ...

Meghan Markle - come Pretty Woman al polo : Guardando gli scatti rubati alla partita di polo la sensazione è quella di un déjà-vu. Sabato scorso Meghan Markle è tornata a Ascot, stavolta per il torneo Audi polo Challenge, con un look decisamente più informale che rimanda alla memoria l’outfit indimenticabile di Julia Roberts in Pretty Woman, elegantissima nel suo abito marrone a pois bianchi. LEGGI ANCHERoyal Ascot, il primo cappello di Meghan All’evento benefico, la Duchessa di Sussex si ...