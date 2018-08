Presidenza Rai | Salvini attendista | ma il «collega» Di Maio vuole un' altra soluzione

Rai - Salvini : “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo. Resta il nostro nome per la Presidenza” : Per Matteo Salvini, ministro dell’Interno e segretario della Lega, Marcello Foa Resta il nome su cui puntare per la presidenza della Rai. “Assolutamente sì” ha detto al Fatto.it a margine del giuramento, a Roma, dei nuovi Vigili del fuoco. E sulla rivelazione de l’Espresso, che ha pubblicato la notizia secondo cui il figlio di Marcello Foa, Leonardo, fa parte dello staff di Salvini, ha commentato: “Nessun ...

Presidenza Rai - Foa : «Resto al mio posto». Ma è paralisi sulle nomine : Il presidente bocciato dalla Vigilanza deciso a esercitare le sue funzioni in qualità di consigliere anziano. Ma qualsiasi nomina sarebbe esposta alla bocciatura. Berlusconi conciliante con Salvini

Presidenza Rai - naufraga il vertice in ospedale tra Salvini e Berlusconi : rischio paralisi sulle nomine : ROMA Doveva prima o poi accadere ed è accaduto. Dentro Forza Italia la linea degli europeisti di Antonio Tajani ha per la prima volta segnato un punto su quella dei filo leghisti alla Toti. Matteo ...

Sulla Presidenza Rai si consuma lo strappo fra Salvini e Berlusconi : Dopo aver preso atto «con rispetto» della decisione della commissione, il diretto interessato si è messo a disposizione dell'azionista (quindi del Mef e del Governo), «invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai»...

Per Pd e Forza Italia la conferma di Foa è illegittima. Cosa dicono la legge e lo Statuto Rai sulla Presidenza : La Lega insiste con Foa, le opposizioni denunciano l'arroccamento "illegittimo". Ma Cosa dice la legge? Dopo la bocciatura - per la mancata partecipazione al voto in Commissione di Vigilanza Rai delle opposizioni - di Marcello Foa come presidente della Rai, il partito guidato da Matteo Salvini ha fatto trapelare la sua intenzione di confermare il nome dell'ex giornalista, per il momento. Per le opposizioni si tratta di un atto contro la legge: ...

Presidenza Rai - il CdA incassa il colpo. Ma Salvini non molla : «Confermo fiducia a Foa» : Marcello Foa Il Consiglio d’Amministrazione della Rai ha incassato il colpo e preso atto dello stop della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a Presidente del servizio pubblico. L’assemblea, riunitasi oggi pomeriggio sotto il coordinamento dello stesso Foa (in qualità di Consigliere anziano) e alla presenza dell’AD Fabrizio Salini, ha aggiornato i lavori a domani. Nel frattempo, i partiti preparano il terreno per le prossime ...

Rai - la Presidenza conservatrice E l'inspiegabile no di Berlusconi : Il cambio di Legislatura, si sa, porta con sé molti mutamenti anche nella gestione del settore pubblico. E di sicuro in questo ambito, non foss’altro per l'importanza strategica che ovviamente detiene l’informazione, uno dei grandi snodi è costituito proprio dalla Rai Segui su affaritaliani.it

Presidenza Rai - Foa bocciato. Lega : "dispiace asse Pd-FI". Gli azzurri : "M5s e Lega violano la volontà popolare" : 11.40 - Nessun "asse tra Pd e Fi sulla Rai, l'unico asse di cui siamo profondamente rammaricati è quello che si è creato in violazione della volontà popolare, e nello specifico in violazione dello spirito della legge sulla Rai, tra Lega e M5S": Forza Italia respinge al mittente, cioè la Lega, l'accusa di essersi schierata a fianco dei Dem per affossare la candidatura di Marcello Foa alla Presidenza della Rai come spiegano in una nota le ...

Rai - bocciata la Presidenza di Marcello Foa : La Commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa nel ruolo di direttore della Tv pubblica, nonostante il via libera arrivato ieri dal Cda. In commissione hanno votato in 23, esprimendo 22 voti favorevoli e una scheda bianca, dunque al di sotto del previsto quorum di 27. Come annunciato, Fratelli d'Italia ha proceduto al voto; Pd e LeU, pur essendo presenti in aula, non hanno invece votato, mentre per quanto ...

Presidenza Rai - la nomina di Marcello Foa non è passata : Rai, Via Mazzini, Roma (Foto: Laky 1970/it.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0) La nomina di Marcello Foa alla Presidenza Rai ha ottenuto solo 22 dei 27 voti necessari per essere approvata. Hanno disertato la Commissione parlamentare di vigilanza Pd, Leu e Fi, con l’unica eccezione di Alberto Barachini che veste anche i panni di presidente della Commissione e al quale, con ogni probabilità, è riconducibile l’unica scheda bianca. Martedì 31 luglio il ...

Presidenza Rai - la commissione di Vigilanza boccia Foa : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati ...

Presidenza Rai : Foa bocciato dalla commissione Video Ora la parola passa a Tria : A San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il quorum previsto di 27), una scheda bianca

