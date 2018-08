Presidente Zimbabwe | elezioni ' libere | giuste | credibili'

Elezioni Zimbabwe - Mnangagwa Presidente col 50 - 8%/ Video ultime notizie : sfidante Chamisa “risultati truccati” : Elezioni Zimbabwe, Mnangagwa Presidente col 50,8%: l'opposizione di Chamis denuncia “brogli e risultati falsi”, la polizia però ferma la conferenza stampa. Video e ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:36:00 GMT)

Emmerson Mnangagwa - Presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe - ha vinto le elezioni in Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Robert Mugabe, lo Zanu-PF, ha vinto le elezioni in Zimbabwe. La notizia è stata data mercoledì mattina dalla Commissione elettorale del paese: anche se il conteggio dei voti non è ancora The post Emmerson Mnangagwa, presidente uscente e membro dell’ex partito di Mugabe, ha vinto le elezioni in Zimbabwe appeared first on Il Post.

Lo Zimbabwe allo stremo - e senza Mugabe - sceglie un nuovo Presidente : Lui non ci sarà. Robert Mugabe, per la prima volta dal 1980, non è in prima linea e lo Zimbabwe sceglierà un altro presidente. La sua lunga ombra è destinata ad affievolirsi e con i suoi 94 anni non ...

ZIMBABWE AL VOTO - MUGABE VOTA CONTRO IL SUO PARTITO/ Risultati Elezioni - chi sono i candidati Presidente : ZIMBABWE torna al VOTO per la prima volta dopo le dimissioni forzate del presidente Robert MUGABE: i maggiori candidati sono Emmerson Mnangagwa e Nelson Chamisa.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:50:00 GMT)

