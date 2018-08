Porsche Macan | nuovi i contenuti e l' estetica

Porsche Macan 2018 - … ora anche Blue Miami [+ Galleria] : anche per il piccolo Crossover di Casa Porsche è arrivato il momento di un piccolo restyling. Nella sostanza molte cose sono cambiate dal 2014 – anno del debutto -. Adesso ci sono aggiornamenti tecnici di poco rilievo, ma sostanziali novità per ciò che riguarda intotainment, colori, accessori e dotazioni. L’auto ha avuto diversi aggiornamenti nel corso degli anni: Nel 2016 ci fu il debutto della motorizzazione a quattro ...

Nuova Porsche Macan : tutti i segreti della Regina dei SUV sportivi [FOTO] : Connettività impeccabile, nuovi elementi stilistici e dotazioni ancora più ricche per questo modello di grande successo Porsche ha presentato la Nuova Macan a Shanghai. Il SUV compatto è stato un grandissimo successo fin dal lancio, avvenuto nel 2014, e ora migliora significativamente per design, comfort, connettività e caratteristiche dinamiche. La Nuova Macan conserva il DNA stilistico Porsche con la fascia tridimensionale delle luci ...

Porsche Macan - Nuovo lato B per la Suv tedesca : La Porsche presenta a Shanghai l'atteso restyling della Macan. La più piccola delle Suv del marchio tedesco, prodotta in oltre 350.000 esemplari dal 2014, sfoggia un design rivisto per allinearsi con l'immagine degli altri modelli, ma introduce anche numerose novità tecnologiche. Le informazioni dettagliate in merito alla gamma dedicata al mercato europeo saranno tuttavia disponibili solo in un secondo momento. Il design cambia al posteriore. ...

