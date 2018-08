Pompei | nuove scoperte nella “Casa di Giove” | emergono affreschi e antiche decorazioni in

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Agli scavi restituiscono nuovi tesori e riscrivono, in questo modo, la storia della “Casa di Giove“. La domus continua a delinearsisua struttura completa, conpreziosi, oggetti e tracce di vita quotidiana. Il cantiere della Regio V degli scavi ha svelato infatti una serie di ambiente decorati in Primo stile, con riquadri di stucco imitanti lastre marmoree dipinte di vivaci colori (rosso, nero, giallo, verde) e, conservata in alcuni punti della parte superiore, un’imponente cornice di stucco con modanature dentellate. L’atrio stesso era completato probabilmente da un fregio dorico in stucco, con rifiniture in blu e rosso, attestato dai numerosi frammenti rinvenuti in alcuni punti. È molto probabile che la casa abbia volutamente mantenuto, negli spazi di rappresentanza, questa più antica decorazione in I stile che, in altre ...