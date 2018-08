Pistoia | spari contro un migrante Don Biancalani | “Clima di intolleranza | politica e

ilfattoquotidiano

: Pistoia, prete denuncia spari contro migrante ospite in parrocchia #Pistoia - MediasetTgcom24 : Pistoia, prete denuncia spari contro migrante ospite in parrocchia #Pistoia - RaiNews : Pistoia: 'Spari contro un migrante' la denuncia del parroco di Vicofaro Massimo Biancalani ? - Corriere : Il racconto del parroco: «Spari verso un migrante» -

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Adesso i ragazzi della nostra parrocchia hanno paura e alcuni di loro stanno addirittura pensando di andarsene”. L’aggressione e gliBuba Ceesay, 24 anni proveniente dal Gambia, hanno sconvolto la comunità di Vicofaro () e il parroco Don Massimova all’attacco: “Nel paese c’è un clima diche trova un appoggio nellae in particolare nel linguaggio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini”. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri intorno alle 22.30: il ragazzo stava correndo nelle vie limitrofe della parrocchia quando è stato raggiunto da due italiani che prima gli hanno urlato“negro bastardo” e poi hanno esploso un colpo con una pistola scacciacani. Ceesay, arrivato in Italia nel marzo scorso, è rimasto illeso e venerdì è stato sentito dai carabinieri che lo hanno tenuto per diverse ore in Questura. “Io e Buba siamo come ...