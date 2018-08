Pistoia | spari a un migrante al grido “negri di merda” La denuncia di Don Massimo

Razzismo : Pistoia - don Biancalani denuncia spari contro migrante : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a Pistoia , ieri sera intorno alle 23, contro un migrante africano ospite della parrocchia di Vicofaro. L'uomo è rimasto illeso. A denuncia rlo con un post su Facebook e' stato il parroco di Vicofaro, don Massimo Biancalani , da sempre impegnato nell'accoglienza dei migranti. Il sacerdote ha sporto denuncia in questura, e ha specificato che gli aggressori prima di sparare hanno ...

Pistoia - prete denuncia spari contro migrante ospite in parrocchia Vicofaro : La scorsa estate il sacerdote era stato al centro di polemiche per aver postato su Facebook una foto di rifugiati, da lui ospitati, in piscina