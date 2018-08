Pistoia - prete denuncia spari contro migrante in parrocchia/ Don Biancalani : "gli hanno urlato 'Negri di m..'" : prete denuncia spari contro migrante in parrocchia a Vicofaro , Pistoia , : ultime notizie, Don Biancalani 'gli hanno urlato negri di merda, poi colpi'.

Pistoia - prete denuncia spari contro migrante in parrocchia/ Don Biancalani : “gli hanno urlato ‘Negri di m..’” : prete denuncia spari contro migrante in parrocchia a Vicofaro (Pistoia): ultime notizie, Don Biancalani (parroco del caso migranti in piscina) "gli hanno urlato ‘Negri di m..’, poi i colpi"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:53:00 GMT)