Pistoia | gli gridano «negro di m» e gli sparano in mezzo alla strada

Pistoia - prete denuncia spari contro migrante in parrocchia/ Don Biancalani : “gli hanno urlato ‘Negri di m..’” : prete denuncia spari contro migrante in parrocchia a Vicofaro (Pistoia): ultime notizie, Don Biancalani (parroco del caso migranti in piscina) "gli hanno urlato ‘Negri di m..’, poi i colpi"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:53:00 GMT)

Elena Bardelli - FdI - : "Auspico controlli serrati su tutte le strutture di accoglienza per migranti presenti a Pistoia' : Come purtroppo attestano i diversi fatti di cronaca quotidiana, il business dell'immigrazione è un rischio e un pericolo sempre incombente. Al fine di ottenere il rispetto della legalità e la tutela ...

La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video indipendente per “One day” : ALL MUSIC NEWS La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video indipendente per “One day” Sabato 14 Luglio è andata in scena la seconda serata di uno festival più rinomati e longevi della nostra penisola, il Pistoia Blues. Ogni anno, dal 1980, l’evento richiama migliaia di fan e appassionati di musica da tutto il mondo per prendere parte ai concerti in ...

Pistoia Festival. Gli eventi di luglio e agosto in città e in collina : ... Piazza della Resistenza ESTATE IN FORTEZZA SANTA BARBARA 2018 Paolo Jannacci IN CONCERTO CON ENZO Gli spettacoli sono a sostegno della fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus Info e ...

Pistoia - il tribunale ordina doppio cognome per figlio di due madri : Pistoia, il tribunale ordina doppio cognome per figlio di due madri Il caso è sorto da un ricorso delle due donne contro il rifiuto del Comune di Montale a riconoscere la madre non biologica. Il bimbo è nato con un intervento di procreazione medicalmente assistita realizzato in Spagna. La coppia è unita ...

Pistoia Festival. Tutti gli eventi di luglio : ... Piazza della Resistenza ESTATE IN FORTEZZA SANTA BARBARA 2018 Lucio&Lucio Omaggio a Dalla e Battisti Gli spettacoli sono a sostegno della fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus Info e ...

Da martedì 3 luglio riprendono i quattro itinerari notturni a Pistoia del Centro Guide - con novità "poetiche" : ... ' 4,50 anziché ' 9.00, , al Campanile della Cattedrale , ' 5,00 adulti; 3,50 bambini, , all'Altare Argenteo , ' 2,00 anziché ' 2,50, , agli spettacoli del Centro Culturale Il Funaro, allo sconto del ...

Pistoia - aggredita dal convivente : gli stacca i testicoli a morsi/ L'uomo in ospedale privo di sensi : Pistoia, aggredita dal convivente: gli stacca i testicoli a morsi. Montecatini, ultime notizie: L'uomo è stato trasportato in ospedale privo di sensi e sanguinante(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:13:00 GMT)

La risposta tagliente di un prete di Pistoia alla polemica migranti fa discutere : "Signore siamo nelle tue mani" e a corredo una foto con un gommone su sul quale capeggiavano i membri del governo, con al centro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questo il contenuto del post pubblicato su Facebook da don Massimo Biancalani, il prete pistoiese, parroco di Vicofaro e Ramini, impegnato dell'accoglienza ai migranti (una sessantina, ospitati nelle due parrocchie e in passato al centro di polemiche). "I have a dream" ...