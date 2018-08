Pippa Middleton | “Ecco come mi tengo in forma durante la gravidanza”

Pippa Middleton in azzurro (e col pancione) per Louis : In attesa di diventare mamma, Pippa Middleton, 34 anni, continua a essere zia affettuosa. Al battesimo di Louis di Cambridge, la sorellina di Kate è arrivata tra i primi, scortata dal marito James Matthews. Per la cerimonia nella cappella reale di St James’s Palace ha scelto un abito azzurro, morbido sul pancione del sesto mese. Un omaggio, certo, al nipote, ma c’è anche chi l’ha interpretato come un indizio al bambino che ...

Pippa Middleton : “Sono incinta - ma niente nausee come Kate” : Pippa Middleton confessa di essere incinta e racconta per la prima volta i dettagli della sua gravidanza, molto diversa da quella di Kate. La sorella minore della Duchessa di Cambridge infatti non soffre di iperemesi gravidica, un disturbo che aveva costretto Kate, durante tutte e tre le gestazioni, a stare a riposo, a causa delle fortissime nausee mattutine. Per Pippa è andata diversamente e la 34enne ha annunciato di essere incinta solamente ...

Arriva l'annuncio Pippa Middleton è al terzo mese di gravidanza : ' Ho notato che il mio corpo è cambiato e che ho preso peso, ma grazie all'esercizio fisico e agli sport giusti mi sento più forte, il mio corpo può affrontare meglio una gravidanza, un parto e poi ...

Pippa Middleton conferma la gravidanza : «Sono al quarto mese - ma non rinuncio al mio allenamento» : ... Charlotte e Louis non nasconde più il dolce segreto e rivela la sua gravidanza al mondo. Pippa Middleton incinta: mamma del primo figlio a 34 anni E' stata la stessa Pippa, che l' scorso anno ha ...

Pippa Middleton È INCINTA/ Primo figlio per la sorella di Kate : sport per tenersi in forma : PIPPA MIDDLETON è ufficialmente INCINTA: la sorella di Kate annuncia la sua prima gravidanza. La moglie del finanziere James Matthews sarà mamma tra novembre e dicembre.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Pippa Middleton incinta - l'annuncio ufficiale : 'Ho così tante domande' : Royal Wedding: Kate Middleton e il vestito riciclato - LEGGI Grande amante dello sport, Pippa non ha rinunciato all'allenamento, anche se ha dovuto abbandonare la corsa. 'Ho notato che il mio corpo ...

Pippa Middleton e la gravidanza : «Mai avuto nausee - continuo ad allenarmi» : Adesso è ufficiale: Pippa Middleton sarà mamma. La sorella minore di Kate, 34 anni, ha confermato la gravidanza – la prima – dalle pagine della sua rubrica sul magazine britannico Waitrose Kitchen. Pippa, sposata col finanziere James Matthews dal 20 maggio 2017, ha raccontato di avere da poco finito il primo trimestre di gravidanza, e a differenza della sorella Kate non ha mai avuto particolari malesseri. «Sono stato fortunata a ...

Pippa Middleton conferma la gravidanza : «Mai avuto nausee - continuo ad allenarmi» : Adesso è ufficiale: Pippa Middleton sarà mamma. La sorella minore di Kate, 34 anni, ha confermato la gravidanza – la prima – dalle pagine della sua rubrica sul magazine britannico Waitrose Kitchen. Pippa, sposata col finanziere James Matthews dal 20 maggio 2017, ha raccontato di avere da poco finito il primo trimestre di gravidanza, e a differenza della sorella Kate non ha mai avuto particolari malesseri. «Sono stato fortunata a ...

Pippa Middleton - 'sono incinta' : ANSA, - LONDRA, 8 GIU - Dopo una serie di indiscrezioni e falsi scoop, è ufficiale: Pippa Middleton, la sorella minore della duchessa di Cambridge Kate Middleton, moglie del principe William, è ...

È ufficiale : Pippa Middleton è incinta del primogenito. "Non ho le nausee - come Kate" : La conferma ufficiale è arrivata: Pippa Middleton è incinta di James Matthews. Diversi rumors erano circolati in proposito nell'ultimo periodo e alla fine la sorella 34enne della duchessa di Cambridge ha deciso di annunciare il lieto evento, sulla pagine della rivista Waitrose Weekend. Pippa ha da poco superato il primo trimestre della gravidanza e - a differenza della sorella Kate, affetta da ipermesi gravidica - non soffre di ...

Pippa Middleton conferma di essere incinta : è il primo figlio per la sorella di Kate : Si era sposata lo scorso anno The post Pippa Middleton conferma di essere incinta: è il primo figlio per la sorella di Kate appeared first on News Mtv Italia.

Pippa Middleton conferma : 'sono incinta' : Pippa Middleton è incinta: diventerà mamma ad ottobre La sorella di Kate Middleton avrà un figlio con il finanziere James Matthews. Questa volta è ufficiale. Pippa Middleton, 34enne sorella della duchessa di Cambridge Kate Middleton, è incinta. Ad annunciare il lieto evento la stessa Pippa, dalle pagine di Waitrose Weekend, magazine pubblicato da un supermercato ...

“In pubblico è la prima volta”. Dopo il royal wedding - riecco Pippa Middleton. Ma stavolta con una ‘novità’ che non è passata inosservata : Diciamolo pure: al royal wedding di Harry e Meghan Markle Pippa Middleton non ha certo brillato come al matrimonio della sorella Kate. Era il 29 aprile 2011 e il mondo si accorgeva della sua esistenza (e del suo lato b passato alla storia). Pippa era la damigella d’onore e tutto il mondo è rimasto imbambolato quando l’ha vista entrare sorreggendo lo strascico della sposa, poi diventata duchessa di Cambridge. Da quel momento i ...