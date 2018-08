Pillars of Eternity 2 Deadfire | disponibile la prima grande espansione Beast of Winter

Pillars of Eternity 2 Deadfire : la prima grande espansione Beast of Winter arriva il prossimo mese : Obisdian ha annunciato che Beast Of Winter, la prima grande espansione per l'RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire, verrà lanciata il prossimo 2 agosto su PC.Come precedentemente annunciato, ogni DLC di Pillars of Eternity 2 introduce nuove isole da esplorare. In Beast of Winter, ad esempio, il protagonista sarà invitato dai seguaci di Rymrgand (il Dio della morte e dell'entropia) su un'isola dell'estremo Sud. L'arrivo di Rymrgand ha portato ...