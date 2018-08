Pietrasanta - Rogo in un capannone Rischio solventi - allarme in Versilia : «Finestre chiuse - non state all’aperto» : Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Le autorità locali hanno comunicato alla popolazione locale le indicazioni sui comportamenti da tenere

Rogo Pietrasanta : Sos su tutta Versilia : 17.19 I fumi dell'incendio dell'azienda di Pietrasanta stanno portando serie conseguenze. "Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria,sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all' accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Queste le indicazioni che l'Usl Toscana nord-ovest ha dato ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei ...

Rogo a Pietrasanta - rischio fumi tossici : 16.42 E' in corso un incendio nei magazzini dell'azienda edile Cerù di Pietrasanta (Lucca). I fumi sprigionati, sottolinea il Comune, possono essere tossici. Per questo tenere chiuse porte finestre e condizionatori. L'Anas comunica che è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 "Aurelia", in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000,nel territorio di Pietrasanta.Sul posto squadre Anas,Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco ...

Enorme rogo in capannone industriale a Pietrasanta - Comune : “Chiudete le finestre” : L'Enorme incendio che ha colpito un'azienda di attrezzature edili ha fatto innalzare una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Chiusa per quasi due chilometri l'Aurelia che attraversa la zona dell'incendio mentre Comune e asl hanno invitato la popolazione a rimanere chiusa i casa.Continua a leggere

