Piazza Affari | spinge in avanti Rai Way

Piazza Affari scivola nel finale e chiude male: Ftse Mib -1,73%

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ottima performance per Rai Way , che scambia in rialzo del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...