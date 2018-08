Piazza Affari con il segno più supera gli Eurolistini

Piazza Affari in recupero con bancari e auto. FTSE MIB +0 - 80% : Safilo prevede un importante recupero del margine EBITDA nel corso dei prossimi esercizi, anche grazie a una revisione dei livelli occupazionali del Gruppo nel mondo. Inoltre Safilo è al lavoro per ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Geox : Grande giornata per l' azienda delle scarpe che respirano , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,77%. Lo scenario su base settimanale di Geox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Safilo senza scampo a Piazza Affari : Affonda sul mercato il produttore di occhiali da sole e da vista , che soffre con un calo del 6,95%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari parte male - poi rimbalza. Mediobanca sotto i riflettori : I dati macro confermano che l'economia italiana sta frenando. Produzione industriale di giugno +0,5%, da +0,8%, rivisto, precedente di maggio. Le stime erano a +0,4%. Il dato anno su anno è stato ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti STMicroelectronics : Brilla l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 2,77%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che STMicroelectronics ...

Piazza Affari : Mondadori - quotazioni alle stelle : Grande giornata per il gruppo editoriale , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,27%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mondadori ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su IMA : Ottima performance per il produttore di automatismi , che scambia in rialzo del 3,26%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMA più pronunciata ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli emissioni auto : Teleborsa, - Brilla Fiat Chrysler, che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli emissioni auto : Brilla Fiat Chrysler , che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli standard di ...

Piazza Affari : spinge in avanti Rai Way : Ottima performance per Rai Way , che scambia in rialzo del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

A Piazza Affari corre De'Longhi : Vigoroso rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,67%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Vola a Piazza Affari ASTM : Prepotente rialzo per il gestore autostradale , che mostra una salita bruciante del 4,38% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Sias : Brillante rialzo per la holding , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,64%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sias ...

Spread sfonda quota 270 - poi frena. Piazza Affari - occhi puntati su Mediobanca : Borse volatili in avvio. A Milano corre Mediobanca sull’onda delle indiscrezioni secondo cui l'istituto sarebbe nel mirino del fondo Elliott che ha l'obiettivo di arrivare a Generali. Sul fronte macro, atteso il dato americano sul lavoro e il Pmi in Europa. L'euro sotto quota 1,16 dollari...