Piazza Affari chiude in leggero rialzo allo 0 | 8% | torna incubo spread

Il comparto bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +0 - 97% - - corre UBI Banca : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.015,22 in crescita ...

Piazza Affari con il segno più supera gli Eurolistini : Teleborsa, - Piazza Affari chiude l'ultima sessione della settimana borsistica con il segno più, sovraperfomando rispetto alla buona giornata delle borse europee. Sulla borsa Newyorkese, si muove ...

Piazza Affari in recupero con bancari e auto. FTSE MIB +0 - 80% : Safilo prevede un importante recupero del margine EBITDA nel corso dei prossimi esercizi, anche grazie a una revisione dei livelli occupazionali del Gruppo nel mondo. Inoltre Safilo è al lavoro per ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Geox : Grande giornata per l' azienda delle scarpe che respirano , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,77%. Lo scenario su base settimanale di Geox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Safilo senza scampo a Piazza Affari : Affonda sul mercato il produttore di occhiali da sole e da vista , che soffre con un calo del 6,95%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Piazza Affari parte male - poi rimbalza. Mediobanca sotto i riflettori : I dati macro confermano che l'economia italiana sta frenando. Produzione industriale di giugno +0,5%, da +0,8%, rivisto, precedente di maggio. Le stime erano a +0,4%. Il dato anno su anno è stato ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti STMicroelectronics : Brilla l' azienda italo-francese di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 2,77%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che STMicroelectronics ...

Piazza Affari : Mondadori - quotazioni alle stelle : Grande giornata per il gruppo editoriale , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,27%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mondadori ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su IMA : Ottima performance per il produttore di automatismi , che scambia in rialzo del 3,26%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMA più pronunciata ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli emissioni auto : Teleborsa, - Brilla Fiat Chrysler, che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli ...

Piazza Affari : spinge in avanti Rai Way : Ottima performance per Rai Way , che scambia in rialzo del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

A Piazza Affari corre De'Longhi : Vigoroso rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,67%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Vola a Piazza Affari ASTM : Prepotente rialzo per il gestore autostradale , che mostra una salita bruciante del 4,38% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...