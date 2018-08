formiche

: Phisikk du role – Cos’è un politico. La rubrica di Pino Pisicchio - formichenews : Phisikk du role – Cos’è un politico. La rubrica di Pino Pisicchio - notiveri : Phisikk du role – Cos’è un politico: Parlamento inzeppato da dilettanti allo sbaraglio, politica emotiva e azzerame… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) cosa nota la diffidenza che la classe politica raccoglie in tutto il mondo. Se non si ha il tempo di gettare un occhio sulle indagini demoscopiche che nei Paesi democratici illustrano in modo illuminante il rapporto divaricato tra popolo e rappresentanza, basterebbe un ...