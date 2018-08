Pertosse | quali sono i sintomi e come curarla

dilei

(Di venerdì 3 agosto 2018) Lattanti e bambini nei primi anni di età,particolarmente soggetti a malattiemorbillo, varicella, rosolia, parototite. Anche larientra tra queste: ha origini batteriche ed è altamente contagiosa. Colpisce le vie respiratorie ed è causata dal batterio “Bordetella pertussis”, il quale rilascia tossine che causano il gonfiore del tratto aereo con conseguente tosse. Gli attacchi posessere molto forti tanto da impedire al bambino o al lattante contagiato, persino di mangiare e di respirare. Nei casi un po’ più gravi, può anche causare vomito.può essere trasmessa la? La condivisione di ambienti comuni, ma soprattutto starnuti e colpi di tossei veicoli principali di trasmissione. Il soggetto affetto, resta contagioso per circa due settimane in seguito all’inizio della tosse. L’incubazione è di circa 10 giorni. Non bisogna sottovalutare ...