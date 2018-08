Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana?

Apple oltre i mille miliardi di capitalizzazione. Ecco Perché può crescere ancora : Poco più di vent’anni fa, il gruppo di Cupertino era sull’orlo della bancarotta e fu ripreso in mano dal co-fondatore Steve Jobs, che era stato allontanato negli anni Ottanta. Chi avesse investito 10mila dollari allora, oggi si ritroverebbe con una fortuna di 2,6 milioni e oggi Apple è la prima società americana quotata a raggiungere una capitalizzazione di mille miliardi di dollari. ...

Perché Cina e Giappone potrebbero voltare le spalle al debito Usa facendo scoppiare la bolla dei bond : La maggiore flessibilità sulla curva dei rendimenti annunciata dalla Bank of Japan potrebbe spingere i grandi fondi pensione a riportare a casa i 2.400 miliardi di dollari investiti all’estero. Scatenando conseguenze imprevedibili su un asset, quello obbligazionario, da tempo in bolla...

Tassi : Perché la Bank of England potrebbe sorprendere i mercati : 'Lungo la strada, potremmo avere un'hard Brexit e chissà, gli Stati Uniti potrebbero aumentare i Tassi troppo aggressivamente e causare rallentamento dell'economia globale. La Banca d'Inghilterra ha ...

Perché Facebook e Twitter crollano mentre l'87% delle società Usa batte le stime : Le ultime trimestrali Usa stanno specchiando evidenti contraddizioni nell'economia Usa. Questa sta galoppando - da aprile a giugno il Pil è cresciuto del 4,1% su base annua, come non accadeva dal 2014 - e non a caso l'87% delle società dell'indice S&P

Perché Facebook e Twitter crollano mentre l’87% delle società Usa batte le stime : In due sedute Facebook e Twitter hanno perso in Borsa un controvalore non distante dal Pil della Grecia. Il “mal di utenti” sta diventando un problema per la sostenibiltà a lungo termine del business...

Palermo - multato Perché la sua auto entra in Ztl sul carro attrezzi : L'auto in divieto di sosta viene rimossa dal carroattrezzi che, per portarla in deposito, attraversa la zona Ztl di Palermo. Così all'automobilista fuorilegge viene contestato anche l'attraversamento ...

Usiamo bene la nostra vita? Ecco Perché la morte di Marchionne ci ha colpito L’ospedale : «Stava male da oltre un anno» : Un uomo di successo, ricco e invidiato, se n’è andato di colpo, lasciandosi tutto alle spalle. Ori e stracci: la ricchezza, il successo, l’invidia e l’adulazione

Perché il Nord Stream 2 è motivo di discordia tra Trump e Putin : Roma. C'è un altro fronte che lega i destini dell'Ucraina a quelli dell'Europa, un tratto geopolitico che in questi giorni collega Kiev alle prossime mosse di Bruxelles. A delinearlo è lo stesso ...

Fca dopo Marchionne - Perché gli Agnelli potrebbero uscire : dopo la scomparsa del manager, si parla di un possibile disimpegno della nota dinastia industriale torinese. Ma non nel breve termine

Criptovalute. Il Bitcoin di Facebook? Potrebbe arrivare - ecco Perché : Non c’è una data ma la sensazione diffusa che tra le prossime novità targate Facebook ci potrà essere una criptovaluta. Al di là dell’interesse di Mark Zuckerberg, che in più occasioni si è detto desideroso di “scavare più a fondo per comprendere come usare al meglio” tale strumento sulla propria piattaforma, la certezza che abbiamo al momento è la nascita nel maggio scorso di un team dedicato allo studio – tra analisi, ...

[L'intervista] Tremonti : vi spiego Perché i dazi di Trump non sono il male assoluto : E' un fatto politico di enorme rilievo perché quello che succede negli Stati Uniti ha effetti in tutto il mondo. E' un tentativo di far recuperare terreno all'economia americana facilitando il ...

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - Perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...

STRISCIA DI GAZA - TRA ISRAELE E HAMAS CESSATE IL FUOCO/ Ultime notizie : Perché la tregua è fragile : STRISCIA GAZA, guerra tra palestinesi e israeliani: 5 morti. Ultime notizie, HAMAS detta il CESSATE il FUOCO dopo una giornata di gravissime perdite da ambo le parti(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Igor il russo : “Ho ucciso tre persone in Spagna Perché me l’ha ordinato Dio” : Igor il russo: “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” A riportare le parole di Norbert Feher, meglio noto in Italia come “il killer di Budrio”, è il quotidiano iberico La Comarca. Il criminale serbo avrebbe risposto così a due psicologi che gli hanno chiesto il perché dei tre delitti commessi […] L'articolo Igor il russo: “Ho ucciso tre persone in Spagna perché me l’ha ordinato Dio” proviene da NewsGo.