Perché Lucifer è stato cancellato? Fox spiega i motivi | “È stata una dura decisione”

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dopo averto iper cui Netflix ha deciso di salvare (e quindi di rinnovare)per una quarta stagione, il network Fox ha invece espresso le ragioni dietro la cancellazione della serie. La notizia è arrivata a maggio, proprio prima che andasse in onda il finale di stagione, che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, dato che si è concluso con un grosso cliffhanger.Da allora è iniziata un'enorme campagna social al grido di #Saveche ha coinvolto diversi utenti da ogni parte del mondo. Sebbene inizialmente Amazon sembrasse in trattative con gli studi Warner per acquistare la serie, alla fine Netflix l'ha spuntata, decidendo di continuare la storia del diavolo interpretato da Tom Ellis.A distanza di due mesi, i vertici della Fox hanno deciso di chiarire la loro posizione, specificando iper cui hanno deciso di cancellare. Dana Walden, ...