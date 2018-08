Per Teatri d' Arrembaggio due nuovi appuntamenti ad Ostia

Per Teatri d'Arrembaggio due nuovi appuntamenti : 'Girls just wanna have…?' di e con Chiara Becchimanzi e 'Fascisti su Tinder' di e con ... : Il 18 agosto, al Teatro del Lido, spazio a uno degli spettacoli più sarcastici dell'ultima stagione: "Fascisti su Tinder", di e con Daniele Fabbri Sappiamo ancora distinguere il confine tra serio e ...

Tempo di bilanci Per 'I Teatri del Mondo" : E' Tempo di bilanci per il Festival Internazionale del teatro per ragazzi "I Teatri del Mondo", di Porto Sant'Elpidio, e a tracciarli è il direttore artistico Oberdan Cesanelli che aggiunge: "A Porto ...

Teatri di Pietra : ADELPHOE (I FRATELLI) con Pietro Longhi - Paolo Perinelli (20 Luglio – Malborghetto) : Teatri DI Pietra 2018 Area Archeologica – Arco di Malborghetto danza/teatro/musica/poesia/ paesaggio/visione/archeologia 20 Luglio 2018 CENTRO TEATRALE ARTIGIANO ADELPHOE (I FRATELLI) di Publio Terenzio Afro Regia Silvio Giordani con Pietro Longhi, Paolo Perinelli Publio Terenzio Afro, autore spesso considerato dai suoi contemporanei “troppo moderno”, ha scritto sei commedie “palliate” ispirate ad un modello greco, diversamente dalle ...

Teatri - più soldi Per i privati 'Creeranno nuova occupazione' : ... 977mila euro dovranno essere investiti per allestire spettacoli nell'ambito musicale, mentre più di 2milioni di euro dovranno essere impiegati per la realizzazione di spettacoli di prosa e danza. ...