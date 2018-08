' Per lei farebbe di tutto E lo fa' Ecco di cosa è capace per Belen

“Per lei farebbe di tutto - anche questo…”. Signori - ecco Iannone al servizio di Belen : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati ufficialmente insieme. La crisi è scacciata. A testimoniarlo ci sono degli scatti bollenti. Anticipati prima su Instagram nelle scorse ore, adesso arrivano direttamente in edicola grazie all’ultima edizione del settimanale Spy: il noto rotocalco di cronaca rosa , infatti, ha pubblicato delle foto bollenti del motociclista in compagnia della showgirl argentina. Per la coppia una gita a ...

Milano - tenta di violentare una ragazza in stazione ma lei usa lo spray al pePeroncino e riesce a fuggire : arrestato. Il video : Venti luglio, stazione di Porta Garibaldi, a Milano. Poco prima delle 5 una ragazza di 25 anni, di ritorno dal turno notturno di lavoro, viene avvicinata da un 31enne nigeriano. In un primo momento l’uomo la blocca e la palpeggia ma desiste dal continuare per la presenza di alcuni passanti. Poco dopo, però, insegue la ragazza per continuare a molestare, ma lei estrae dalla borsa lo spray urticante e colpendolo sul viso riesce a fuggire. ...

“C’è una lettera Per lei”. La figlia scompare nel nulla Per 5 anni - poi la scoPerta : L’orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento ...

“Lui ha baciato un’altra. E lei…”. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - ecco il Perché della rottura : Tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona le cose sono improvvisamente precipitate e stavolta, stando a quanto riportato dalle principali testate di gossip italiane, la relazione è davvero arrivata al capolinea. I due avevano già avuto in passato delle forti turbolenze, ma avevano superato con successo (almeno in apparenza) la crisi di qualche mese fa e addirittura avevano lasciato trapelare di aver preso in considerazione l’idea di un ...

Hakan Calhanoglu - Perché il “drammatico” divorzio dalla moglie? “Lei avrebbe detto su Instagram di essere stata tradita” : Rottura clamorosa tra Hakan Calhanoglu, calciatore del Milan, e la moglie Sinem Gundogdu. Gli strascichi sono pubblici e le parole usate per annunciare il divorzio durissime. A soli tre anni dalle nozze il trequartista ha sbottato su Instagram: “Ho deciso di non commentare il mio divorzio per rispetto. Ma il mio silenzio viene male interpretato e l’impressione è che venga deliberatamente scaricata la colpa su di me. Ho deciso di farmi avanti ...

MotoGp - Aleix Espargaró recuPera Per Brno : TORINO - Per Aleix Espargaró il GP della Repubblica Ceca potrebbe rappresentare il rientro dopo l'infortunio. Il catalano dell'Aprilia era caduto al Sachsenring riportando diverse lesioni che lo ...

Raffaela e Andrea / Lasciano il falò insieme : "Voglio stare con lei Per sempre" (Temptation Island 2018) : Questa sera, mercoledì 1 agosto, Raffaela Giudice e Andrea Celentano si confronteranno davanti al falò sulla spiaggia. Lasceranno Temptation Island insieme?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:50:00 GMT)

“Benvenuto Mosè”. Terzo figlio Per lei che è già nonna : quanti anni ha. La neomamma divide il web - l’età è davvero troppo avanzata : Accadono cose davvero incredibili… Tipo diventare di nuovo genitori dopo che si è già diventati nonni. Come? Sì, è un po’ complesso, ma questa storia è così particolare che merita di essere raccontata. La protagonista assoluta è Stella Milanesio, una donna di 55 anni, già nonna, che si è ritrovata al centro di un evento più unico che raro: ha dato alla luce Mosè, il suo Terzo figlio concepito con il marito Giovanni Dalmasso, ...

FABIO ROVAZZI - MESSAGGIO D'AMORE A KARINA BEZHENAR / "Lei c'è sempre - Perché dovrei cambiarla?" : Dopo il successo di "faccio quello che voglio", FABIO ROVAZZI parla di KARINA BEZHENAR, la ragazza che gli ha rubato il cuore. Ecco le sue dolci parole e il MESSAGGIO che... (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Rovazzi - le dolci parole d’amore Per la fidanzata Karina : “Lei c’è sempre” : Fabio Rovazzi e il pensiero per la fidanzata Karina: “Lei c’è sempre, perché dovrei cambiarla?” Questo è sicuramente un grande momento per Fabio Rovazzi che, dopo la separazione artistica da Fedez, sta cavalcando l’onda del successo con il suo nuovo singolo. Il cantante, diventato famoso con Andiamo a comandare, recentemente ha puntato tutto su Faccio […] L'articolo Rovazzi, le dolci parole d’amore per la ...

MICHAEL E LARA SI SONO LASCIATI? / "Io passo Per un signore - lei Per una pu...." (Temptation Island 2018) : LARA Rosie Zorzetto è determinata a incastrare MICHAEL De Giorgio, che questa sera sarà ripreso a sua insaputa. Il fidanzato svelerà infatti il suo piano per... (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Nuoto sincronizzato - i convocati dell’Italia ai raggi X e le sPeranze di medaglia : fari puntati su Minisini/Flamini. Si cerca l’en plein : Dal 3 al 7 agosto andranno in scena presso lo Scotstoun Sports Campus le gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow. C’è grande attesa per l’Italia che, dopo l’en plein di medaglie realizzato nella rassegna di Londra 2016, punta chiaramente a confermarsi anche in questa competizione. LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA ITALIANA: Beatrice Callegari Domiziana Cavanna Linda Cerruti Francesca Deidda Costanza Di Camillo Costanza ...

Meghan Markle - il padre Thomas torna a parlare : “Se morissi sarebbe meglio Per lei” : Fonte di imbarazzo e tagliato fuori dalla Famiglia Reale britannica, senza più contatti con la figlia Meghan, ora Duchessa del Sussex, Thomas Markle riesce comunque a conquistarsi la scena. Questa volta lo fa con un’amara, lunghissima intervista (è durata 9 ore) al Daily Mail, nella quale rivela che se lui, oggi 74enne, morisse, “sarebbe meglio per lei, perché sarebbe circondata di affetto”. Il papà di Meghan si è lasciato andare in ...

