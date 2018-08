“Per lei farebbe di tutto | anche questo…” Signori | ecco Iannone al servizio di Belen

caffeinamagazine

: ultima cosa e poi chiudo :) sappiate che non mi avvicinerei mai ad una “poco di buono”...mi conoscete. Vorrei un p… - fedefederossi : ultima cosa e poi chiudo :) sappiate che non mi avvicinerei mai ad una “poco di buono”...mi conoscete. Vorrei un p… - MuseoEgizio : #InternationalBeerDay Il mito di Sekhmet - Ra, adirato con gli uomini, manda la dea Sekhmet per punirli. Lei li div… - Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Siete cattivi, razzisti, xenofobi, fate schifo: avete fatto piangere la #Crescentini. A Lampe… -

(Di venerdì 3 agosto 2018)Rodriguez e Andreasono tornati ufficialmente insieme. La crisi è scacciata. A testimoniarlo ci sono degli scatti bollenti. Anticipati prima su Instagram nelle scorse ore, adesso arrivano direttamente in edicola grazie all’ultima edizione del settimanale Spy: il noto rotocalco di cronaca rosa , infatti, ha pubblicato delle foto bollenti del motociclista in compagnia della showgirl argentina. Per la coppia una gita a Formentera a bordo di uno yacht di 23 metri. Con loroamici e non solo. Spazioal barista che arriva in acquascooter per preparare cocktail dissetanti. E per stare sempre in ordine spazio sullo yacht al parrucchiere, lo stilista e l’immancabile fotografo. In fondo,trascorre ore a cercare l’angolazione perfetta, si incurva, si inarca.con il fidanzato Andreariesce a regalare solo panoramiche eccezionali: scatti ...