Pensioni | oggi vertice di Governo sui margini economici per anticipate e Welfare

Di Maio : "Oggi taglio vitalizi - domani le Pensioni d'oro" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, oggi è stato ospite di UnoMattina su Raiuno e ha parlato dei temi più caldi. Prima di tutto quello a cui lui tiene moltissimo, ossia il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, che oggi sarà votato alla Camera, quando, nel pomeriggio, si riunirà l'Ufficio di Presidenza. Su questo punto il leader del MoVimento 5 Stelle ha detto:"Oggi è una giornata storica, almeno ...

Pensioni - chi ha diritto già oggi alla Quota 41 : Negli ultimi mesi si è parlato tanto della così detta Quota 41, uno dei 'pilastri' - assieme alla Quota 100 - su cui Lega e M5s vorrebbero basare la nuova riforma delle Pensioni. Ma come forse alcuni ...

Riforma Pensioni 2018 - oggi la Quattordicesima/ Cosa fare se non viene accreditata nel cedolino di luglio : Riforma Pensioni 2018, la Quattordicesima verrà erogata oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Pensioni - ultimissime oggi 24/5 su taglio assegni - Fornero e Q100 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 24 maggio 2018 vedono arrivare una nuova presa di posizione da parte di Confindustria in merito alla necessita' di concentrarsi meno sulle Pensioni e maggiormente sul lavoro [VIDEO]. Parole alle quali ha fatto to la reazione dei sindacati, che hanno ribadito le gravi conseguenze della legge Fornero ed i disagi vissuti dai cittadini a livello previdenziale. Nel frattempo dall'Inps si tornano a mettere in ...

Governo - oggi il Cdm. M5S-Lega - nodi Pensioni-nomine : Atteso per oggi il primo consiglio dei ministri del Governo Conte dove tra l'altro dovrebbe essere ratificato il trasferimento della delega al Turismo dal ministero della Cultura a quello dell'...

Pensioni - ultimissime ad oggi 4/06 su Q100 - Ape social - vitalizi e proroga OD Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 4 giugno 2018 vedono tornare al centro del dibattito politico i vitalizi, sui quali il Ministro del lavoro Luigi Di Maio ha voluto rimarcare il prossimo intervento di abolizione. Nel frattempo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sottolineato la possibilita' di pensare ad una detassazione degli assegni previdenziali per limitare il fenomeno degli espatri. Dall'Osservatorio dell'Inps arrivano invece ...

Pensioni - Salvini : 'Via la legge Fornero' - ultime notizie di oggi 3 giugno Video : Con il nuovo Governo giallo-verde guidato dal premier Giuseppe Conti non ci dovrebbero essere più dubbi: la riforma Pensioni targata Fornero sara' superata, arriveranno la soluzione Quota 100 e la proroga di Opzione donna. E’ quanto vanno ripetendo in queste ore, anche nel tour elettorale siciliano oltre che in vari Video su Facebook, sia il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, sia il ...

Pensioni ultimissime ad oggi 2/06 su Fornero - Q100 e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 giugno 2018 vedono arrivare importanti conferme, dopo la formazione del Governo, in merito alla volonta' di prore nell'obiettivo di superare la legge Fornero [Video]. Il dibattito si sta ora concentrando sulle misure che saranno adottate, sulla loro effettiva universalita' d'accesso e sulla fattibilita' dovuta agli ingenti costi. Tra le opzioni presenti sul tavolo del Ministro del lavoro troviamo le ...