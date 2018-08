Pensioni | obiettivo Quota 100 per superare Legge Fornero | deadline la LdB 2019

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il mese di agosto non è certo iniziato all'insegna dell'ottimismo sul fronte. Se da un lato, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolinea l'importanza di agire subito per quanto concerne il superamento dellalaè stata indicata nelladi Bilancio, dall'altro lato c'è la grande preoccupazione, da parte dei lavoratori, per quelle che saranno le misure adottate dall'esecutivo Conte, misure che potrebbero essere decisamente deludenti rispetto ai proclami enunciati durante la campagna elettorale. L'intenzione del Governo sara' quella di puntare su100 VIDEO, mentre, con tutta probabilita', l'Ape Sociale terminera' definitivamente la sua funzione alla fine dell'anno solare in corso. Il Governo Conte punta su100, con l'Ape Sociale che dovrebbe scomparire Le preoccupazioni sono evidenti, in tema di flessibilita' ...