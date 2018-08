Pensioni | il governo alla prova del nove | il piano Di Maio per cancellare i privilegi

RIFORMA Pensioni E QUOTA 100/ Vertice del Governo per la manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Vertice del Governo per la manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 agosto(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:19:00 GMT)

Pensioni scuola - oggi vertice del Governo : 5 miliardi di risorse - si punta a Quota 100 : Nelle prossime ore è in programma un Consiglio dei Ministri che prenderà in esame, tra i vari punti all’ordine del giorno, anche il tema Pensioni. Un tema particolarmente sentito anche dal personale scolastico in quanto i paletti imposti dalla Legge Fornero in materia previdenziale non permettono a docenti e Ata l’accesso alla pensione. oggi vertice del Governo sul tema Pensioni Secondo quanto […] L'articolo Pensioni scuola, ...

Pensioni - oggi vertice di Governo sui margini economici per anticipate e Welfare : vertice di Governo, quest'oggi, giovedì 2 agosto, per discutere i provvedimenti da mettere in atto in relazione agli interventi previdenziali promessi dall'esecutivo Conte. Il clima di sfiducia, alimentatosi negli ultimi giorni, fa sì che l'esito della riunione possa assumere una certa importanza per le modifiche al sistema Pensionistico e l'auspicato superamento della Legge Fornero. Al vertice odierno, saranno, naturalmente, presenti il premier ...

Riforma Pensioni e Quota 100/ Vertice del Governo - sul piatto 5 miliardi (ultime notizie) : Riforma pensioni e Quota 100, ultime notizie. Vertice del Governo, sul piatto 5 miliardi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 agosto(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:39:00 GMT)

Pensioni - proposta Governo su Quota 100 : Damiano 'Ok ma niente trucchi' : Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate dall'economista Alberto Brambilla in tema Pensioni, in relazione alla nuova Quota 100 che il Governo ha intenzione di includere nella prossima Legge di Bilancio 2019: i 64 anni di eta' combinati con i 36 anni contributivi sono stati aspramente criticati dai lavoratori precoci che, per giunta, contestano il silenzio dell'esecutivo in merito a Quota 41. Se da una parte, il ministro del Lavoro, ...

Riforma Pensioni 2018/ Il Governo rischia di aiutare i furbetti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il Governo rischia di aiutare i furbetti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:19:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ La conferma degli interventi del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La conferma degli interventi del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 luglio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Pensioni - il Governo vuole fare in fretta : superare la riforma Fornero nella LdB 2019 : Il Governo pronto ad accelerare sul tema Pensioni. Lo ha lasciato chiaramente intendere il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Corriere della Sera'. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha definito lo stop alla Legge Fornero come un'emergenza sociale da risolvere in fretta [VIDEO], subito. A questo proposito, Di Maio ha affermato di aver incontrato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ...

Pensioni - le ipotesi sul tavolo del Governo da quota 100 a Opzione donna : Stringono i tempi e sulla riforma delle Pensioni sono diversi i nodi che il Governo Conte dovra' ancora sciogliere. Resta da risolvere la questione delle coperture finanziarie in vista della discussione sulla legge di Bilancio 2019 [VIDEO]che prendera' il via subito dopo l’estate. Si cercano le risorse per mantenere gli impegni assunti con il contratto di programma stipulato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini. ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Tra deficit e austerità - il nodo del Contratto di Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni e Quota 100, oggi 29 luglio. Scontro Di Maio-Tria, Brambilla punta su contributo solidarietà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:30:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Cida chiede al Governo una profonda revisione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, oggi 29 luglio. Cida chiede al Governo una profonda revisione. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 05:42:00 GMT)

Pensioni - il governo è a un bivio : ecco le ipotesi sul tavolo : Il tempo stringe e sulle Pensioni i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Il problema di fondo però resta uno solo: come finanziare la Quota 100 (ed eventualmente la Quota 41) mantenendo al contempo in ordine (o quasi) i...

Pensioni anticipate - la CGIL chiede al Governo l'uscita a 62 anni o la Quota 41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 luglio 2018 vedono la CGIL ribadire le proprie richieste al Governo per l'avvio dei pensionamenti flessibili a partire dai 62 anni di eta' o dai 41 anni di contribuzione [VIDEO] senza l'applicazione di ulteriori vincoli di uscita. Nel frattempo dai Comitati si evidenzia la necessita' di separare previdenza e assistenza così come previsto all'interno della legge di bilancio 2018, mentre in campo ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 - contro Cgil e Governo il malumore dei precoci (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41, il malumore dei lavoratori precoci. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 luglio(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:59:00 GMT)