Pensione di reversibilità | spetta al coniuge superstite separato?

leggioggi

: RT @pairsonnalitesF: Corte di Appello di Milano: «La pensione di reversibilità è dovuta ai superstiti lgbt impossibilitati ad ... https://t… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: Corte di Appello di Milano: «La pensione di reversibilità è dovuta ai superstiti lgbt impossibilitati ad ... https://t… - PairsonnalitesU : U | #LGBT - Corte di Appello di Milano: «La pensione di reversibilità è dovuta ai superstiti lgbt impossibilitati… - PairsonnalitesU : #LGBT : Corte di Appello di Milano: «La pensione di reversibilità è dovuta ai superstiti lgbt impossibilitati ad… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Com’è noto, all’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è previsto in favore dei familiari superstiti unadi(chiamata appunto “ai superstiti”) per il sostentamento minimo a causa del venir meno di una importante fonte di reddito. La legge, in tali casi, prevede che il sostegno economicosia alche ai figli, per una determinata percentuale che si differenzia in base a chi concorre realmente alla. Consulta lo speciale Riforma pensioni Ma cosa accade se ilall’atto del decesso risultacon il dante causa? In tali casi, ladianche al? E se ildelè passato a nuove nozze,eventualmente anche in quest’ultimo caso la? Vediamo quindi dettagliatamente ...