Pedrosa è il più veloce nelle libere di Brno

Il pilota spagnolo Dani Pedrosa non correrà più in MotoGP dal prossimo anno, dopo tredici stagioni consecutive. Pedrosa – che ha vinto un campionato della classe 125 nel 2003 e due volte il campionato della classe 250 nel 2004 e