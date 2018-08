Migranti - Palazzoto (Leu) : “Nave italiana ha attuato respingimento - Salvini continua a non rispondere nel merito” : Erasmo Palazzotto, in sala conferenze della Camera dei Deputati, attacca il governo: “Il ministro dell’Interno non può continuare a non rispondere alle questioni che gli poniamo. Nel Mediterraneo c’è una nave battente bandiera italiana che attua un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. L’Italia deve farsi carico della legalità e assicurare la sicurezza delle persone e non deve essere complice dei ...

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Aquarius - Leu denuncia 'Non ci fu chiusura dei porti - ma solo un silenzio di Salvini'. E mostra un documento del ministero dei Trasporti : ROMA - La chiusura dei porti, in Italia, si fa a voce, senza alcun atto formale. Basta un ministro che la annuncia, e i porti si chiudono. Lo ha scoperto il parlamentare di Leu Nico Stumpo che in un ...

Open Arms - Fratoianni (Leu) : “Propaganda schifosa di Salvini - non si ferma davanti ai morti” : Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, attacca il Viminale: "Mentre il governo fa una propaganda schifosa e inaccettabile, le partenze continuano, i naufragi aumentano in modo drammatico, e così sale il numero delle vite spezzate nel Mediterraneo. E questo avviene perché si vuole ostacolare il lavoro delle ong".Continua a leggere

Il sorriso smagliante di Salvini in Russia - guastato solo dai bLeus : Mosca, 16 lug., askanews, - L'unica cosa che non gli è piaciuta è stato il risultato della finale dei Mondiali Russia 2018, dove ha vinto la Francia e ha esultato Emmanuel Macron. Per il resto Matteo ...

DICIOTTI - MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI/ Ultime notizie : Leu - “indagare Salvini per sequestro di persona” : DICIOTTI: 67 MIGRANTI SBARCATI a TRAPANI con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Boldrini - Leu - : Mattarella va ringraziato per aver fermato Salvini : Roma, 13 lug., askanews, - 'È finito l'ennesimo braccio di ferro sulla pelle delle persone, la nave Diciotti è a Trapani. Ancora una volta dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per aver ...

Rom - Speranza (Leu) denuncia Salvini per odio razziale : Il censimento delle popolazioni Rom presenti in Italia invocato da Matteo Salvini [VIDEO] ha scatenato l’ira delle forze di minoranza parlamentari guidate da Liberi e Uguali. Le ultime esternazioni del ministro dell’Interno hanno convinto Roberto Speranza, uno degli esponenti di spicco del partito, a presentare una formale denuncia contro il segretario del Carroccio. Secondo l’ex esponente del Partito Democratico, Salvini ha palesemente violato ...

Rom - Speranza (Leu) : “Ho deciso di denunciare il ministro Salvini per istigazione all’odio razziale. Fermare la deriva” : Roberto Speranza, deputato di Liberi e Uguali, ha annunciato alla Camera dei Deputati di aver deciso di “denunciare Matteo Salvini, in base alla legge Mancino, per istigazione all’odio razziale. Si è superato il limite. Non bastano le parole, servono azioni concrete per Fermare la deriva. Una denuncia è la direzione per arginarla”. Il riferimento di Speranza è alla dichiarazione del ministro dell’Interno di voler ...

Salvini vuole telecamere sulla divisa della polizia. De Petris (Leu) : “È una provocazione - non si può fare” : Il titolare del Viminale Matteo Salvini vuole introdurre le bodycam per i poliziotti. Loredana De Petris, in un'intervista a Fanpage.it commenta così la misura: "Questa storia della telecamera è chiaramente una presa in giro provocatoria. Un modo per difendere a priori l'operato delle Forze dell'Ordine, anche nei casi in cui vengono commesse irregolarità".Continua a leggere

Salvini e Di Maio rompono il silenzio elettorale - Pd e Leu all'attacco : Da sinistra coro di fischi, "irrispettosi dei cittadini". Ma la legge lo consente e tre anni fa la Pd Moretti fece lo stesso