"Il Paziente è morto" E i familiari pestano medico e infermieri a Crotone : Una nuova - violenta - aggressione colpisce un medico . Questa volta l'episodio si è verificato nell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone , in Calabria, dove un anestesista è stato picchiato dopo aver comunicato ai parenti il decesso di un parente.Il 33enne di Rosarno era ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. Quando è morto, il medico ha dato la notizia ai familiari - due uomini e due donne - che hanno risposto con un ...

Mostra pistola al medico e un colpo uccide Paziente . I parenti : "Morto come un pupazzo" : Gaetano Randazzo, 58 anni ed ex pasticcere, ha perso la vita nella sala d'attesa dello studio del medico di famiglia, Paolo Episcopo, 65 anni, mentre era in attesa della ricetta.I parenti : "Gli hanno fatto la ricetta della vita"Ucciso a pochi passi da casa da un proiettile che lo ha centrato in testa. Il colpo è partito dalla stanza del medico dove all'interno era ricevuta la guardia giurata, Fabian Manzo, dipendente della Società Security ...

