Parma | dal Villarreal può tornare Sansone

Balotelli - il Parma e le ultime dal fronte mercato : Mario Balotelli ed il suo fido procuratore Mino Raiola, continuano a sondare il mercato alla ricerca della miglior soluzione per la carriera dell’attaccante La notizia del giorno in merito al futuro di Mario Balotelli, è che il Marsiglia sembra aver abbandonato la pista. Il club francese, dopo un’iniziale contrattazione con il Nizza, sembra aver virato su Giroud del Chelsea per il ruolo di centravanti, lasciando dunque due ...

Balotelli al Parma? / Ultime notizie : Supermario torna in Italia e potrebbe ricominciare dal Tardini : Balotelli al Parma? Ultime notizie: Supermario torna in Italia e potrebbe giocare all'Ennio Tardini. Dopo l'esperienza al Nizza il centravanti vuole riconquistare la Serie A.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:19:00 GMT)

La Società dei Concerti di Parma esclusa dal contributo ministeriale - : ... da sempre apprezzate da tutto il pubblico che si è tramandato di generazione in generazione e che sempre più numeroso partecipa ai nostri spettacoli". Ma la scure dell'esclusione dell'associazione ...

Parma e Chievo - il solito ‘teatrino all’italiana’ : finisce tutto in una bolla di sapone - ennesimo scandalo di impunità : E’ finito tutto in una bolla di sapone. L’ennesimo scandalo che ha colpito il calcio italiano si è concluso senza particolari conseguenze, è di pochi minuti fa la sentenza sul caso Chievo e sulle plusvalenze fittizie con il Cesena. Il Tribunale federale nazionale della Figc, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del club clivense, gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla questione ...

Parma - donna muore per salvare la sua cagnolina assalita dalle vespe : Non ci ha pensato due volte: quando ha visto la sua cagnolina assalita da uno sciame di vespe lei si è messa in mezzo, a fare da scudo con il suo corpo, cercando così di salvarla. È morta così...

Il Parma rischia la A : chiesti dalla procura Figc 2 punti di penalità : Prima il Parma poi sarà il turno del Chievo . Due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A: è la richiesta ...

Parma - rinchiusa e picchiata dal compagno. La costringeva a scrivere ai figli di non cercarla : Il nucleo Antiviolenza e tutela minori della municipale di Parma ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di gravi maltrattamenti in famiglia. Dopo anni di abusi, la compagna ha trovato il coraggio di fuggire di casa, rivolgendosi ai figli e raccontando tutto.Continua a leggere

Parma - spara alla moglie e poi si butta dal balcone : entrambi in ospedale : Ha sparato alla moglie e si è buttato dal balcone di una villa poco distante. Lo racconta la stampa locale. Ieri mattina a strada Argini Enza a Parma un 66enne che gestisce un'azienda agricola, ...

Chievo e Parma - Serie A a rischio : in arrivo richieste pesanti dal TFN : Il Chievo e il Parma rischiano la Serie A secondo quanto riporta l'Ansa: domani deciderà il Tribunale federale. L'articolo Chievo e Parma, Serie A a rischio: in arrivo richieste pesanti dal TFN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Parma - l’innesto dal Napoli è… doppio : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Parma - fugge dalla famiglia che le vieta il fidanzamento : padre arrestato per maltrattamenti : L'uomo, di origine indiana, non accettava che la figlia frequentasse un ragazzo italiano. Denunciati dai carabinieri la mamma e il fratello

Scandalo Serie A - la ‘mossa’ del Parma dopo il deferimento : Nelle ultime ore è arrivato ufficialmente il deferimento da parte dell’attaccante Calaiò e del Parma in seguito ai messaggi inviati dall’attaccante agli avversari dello Spezia alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie B. Il primo grado del processo è stato fissato il 17 luglio, tra sentenze e ricorsi la situazione potrebbe trascinarsi a ridosso dell’inizio del campionato. In casa Parma c’è ...

Parma-Inter - novità importanti dal fronte Trezeguet : Trezeguet non andrà al Parma, è quanto rivelato dallo stesso calciatore egiziano, destinato probabilmente al Galatasaray “Non ho mai detto a nessuno che sarei andato all’Inter. Ho solo detto che i nerazzurri hanno presentato un’offerta. Ma sto aspettando il Galatasaray. Voglio giocare la Champions League, per questo ho scelto il club turco“. Sono le parole dell’egiziano Trezeguet, rilasciate al portale turco turksvoetbal.net. Il ...