Parere del Consiglio di Stato al Senato | Ok al taglio dei vitalizi | se

Farmaci : Parere positivo del CHMP per durvalumab nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato - non resecabile : AstraZeneca e MedImmune, la sua divisione di ricerca e sviluppo biologico globale, hanno annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha espresso un parere positivo, raccomandando l’autorizzazione all’immissione in commercio di durvalumab per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato, non resecabile, negli adulti i cui tumori ...

Melanoma : Parere positivo del CHMP per encorafenib+binimetinib : Pierre Fabre annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha emesso parere positivo raccomandando l’approvazione dell’associazione di encorafenib e binimetinib per il trattamento di pazienti adulti con Melanoma inoperabile o metastatico con mutazione BRAFV600. Il parere si basa sui risultati dello studio di fase III COLUMBUS.1 La raccomandazione del CHMP sarà ora analizzata dalla ...

Medicina : Bayer ottiene Parere favorevole da parte del CHMP per rivaroxaban : Il Comitato che valuta i Farmaci per l’Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha espresso parere favorevole ad una nuova indicazione di rivaroxaban, l’inibitore orale del Fattore Xa di Bayer. La terapia con rivaroxaban 2,5 mg due volte/die, più acido acetilsalicilico (ASA) 75 – 100 mg una volta/die, sarà indicata per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti ad alto rischio di eventi ischemici con coronaropatia ...

Milan - il comunicato del club dopo il Parere positivo del Tas : “Il Milan guarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa”. A questo, si aggiungono le parole di un portavoce di Elliott: “Siamo felici di aver potuto supportare l’AC Milan davanti al TAS e che il nostro intervento abbia permesso il conseguimento di questo risultato positivo per il club. ...

Reddito di cittadinanza ultime notizie coperture : il Parere del Ministro Tria : Ma in tal senso, quali sono le ultime notizie sulle coperture? A prender parola è stato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare di via XX Settembre, durante una lunga analisi, ha ...

I gatti prevedono i terremoti? Ecco il VIDEO virale dal Giappone e il Parere dell’esperto INGV : “Qualche giorno fa ha tenuto banco sul web e sui social media la notizia dello strano comportamento di una comunità di gatti che si trovavano al Cat Café in Giappone, durante il (o prima del?) terremoto a Osaka dello scorso 18 giugno (il 17 sera in Italia). Molti – spiega sul blogINGVterremoti Alessandro Amato, sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – ci hanno segnalato un VIDEO, riportato da molti ...

Tour de France – Caso Froome - il Parere di Nibali e della Bahrain Merida : Copeland e la confusione tra i tifosi dopo l’assoluzione di Froome, Nibali, ironico, non si sbilancia Chris Froome è stato fischiato e contestato, ieri, alla presentazione dei team che parteciperanno al Tour de France 2018, al via domani. Il britannico del Team Sky è stato assolto dal Caso Salbutamolo proprio nei giorni scorsi, ma i tifosi Francesi non lo hanno accolto in maniera calorosa, riservandogli fischi, ‘buu’ e ...

Pesticidi negli alimenti : diffuso nuovo Parere dell'EFSA per tutelare i bambini : L'EFSA (European Food Safety Authority) ha recentemente stilato una lista di raccomandazioni volte a tutelare i bambini dai rischi dovuti alla potenziale presenza di Pesticidi negli alimenti. I Pesticidi negli alimenti I Pesticidi sono composti chimici utilizzati nella lotta contro animali e piante infestanti: erbicidi, insetticidi, fungicidi, rientrano tutti nella suddetta classificazione. Il termine comprende, dunque, tutti i prodotti ...

Melanoma : Parere positivo del CHMP - che raccomanda l’approvazione di nivolumab per il trattamento adiuvante di pazienti adulti : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i farmaci (EMA) ha raccomandato l’approvazione dell’estensione delle attuali indicazioni di nivolumab per includere il trattamento adiuvante dei pazienti adulti con Melanoma con coinvolgimento di linfonodi o malattia metastatica che hanno subito una resezione completa. È la prima volta che il ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco il Parere del ct azzurro Mancini : Roberto Mancini, ct dell’Italia, è stato interpellato in merito al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, affare che ha acceso il mercato “Sarebbe una cosa molto importante per il campionato italiano. Potrebbe essere l’inizio per tornare ai fasti di 15 anni fa quando tutti i campioni giocavano in Serie A”. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ai microfoni del programma ‘Balalaika-Verso la ...

Fassina : Parere positivo su delocalizzazione autodemolitori : Fassina: auspichiamo che si volti davvero pagina Roma – Di seguito la nota diramata dal consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. “Quando sono a rischio posti di lavoro è sempre una tragedia. Va fatto di tutto per evitarla. Ma è evidente che la situazione di tante imprese di autodemolizione a Roma è insostenibile sul piano ambientale, sociale e della legalità. Per superare lo status quo, abbiamo presentato mozioni e ...

Pietro Navarra - deputato nazionale del PD - : 'Leggo alcune opinioni - a mio Parere formulate con un certo grado di superficialità' : 'Ritengo che le tre settimane impiegate in un confronto aperto, leale e costruttivo per la formazione di un'alleanza politica ampia, compatta e coesa, per la formulazione di un programma di governo ...

Autosvezzamento o alimentazione controllata? L'ideale sarebbhe una via di mezzo. Il Parere della nutrizionista Margerita Caroli : attenzione ... : La scienza della nutrizione compie continui progressi e non è corretto ignorare le ricerche che mettono in luce gli specifici bisogni dell'infante." Se pensiamo che un bambino su tre, in Italia, è ...

