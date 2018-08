Paraciclismo | Mondiali 2018 | quinto oro azzurro firmato da Farroni Alex Zanardi

oasport

: Siete dalle parti di Maniago (PN) da oggi a domenica? Andate a vedere i Mondiali di Paraciclismo. C’è Alex Zanardi… - LiaCapizzi : Siete dalle parti di Maniago (PN) da oggi a domenica? Andate a vedere i Mondiali di Paraciclismo. C’è Alex Zanardi… - LottiLuca : Oggi sono felice di essere a Maniago per i Campionati mondiali di Paraciclismo, per salutare Alex Zanardi e i nostr… - OA_Sport : #paraciclismo #Mondiali2018 Ancora medaglie per l'Italia: quinto oro azzurro firmato da Farroni. -

(Di venerdì 3 agosto 2018) A Maniago (Pordenone), idicontinuano a sorridere all’Italia. Giorgioha centrato il bersaglio grosso nella prova a cronometro della MT1 riuscendo a battere di 14″34 il cinese Chen, vera sorpresa della gara odierna, e di 16″99 lo spagnolo Garcia Abella. L’altroin gara, Leonardo Melle, ha ottenuto il sesto posto con oltre 4 minuti di ritardo. L’altra medaglia del Bel Paese l’ha portata a casa, l’ottava in questa rassegna, in una gara nella quale ha prevalso lo statunitense Oscar Sanchez che ad oltre 41 km e mezzo di media si è imposto di pochissimo sull’olandese Tim De Vries in vantaggio nella prima parte della gara. Nella categoria MC1 non va a medaglia invece Giancarlo Masini che comunque ottiene un buonposto ad un minuto dal vincitore, il forte tedesco Teuber. Notizie poco ...