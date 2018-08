Palinsesti La5 | autunno 2018

davidemaggio

(Di venerdì 3 agosto 2018) La5 All’inizio era forse la rete tematica Mediaset più promettente ma poi La5 non è riuscita a fare il salto e ad imporsi. Anzi gli ascolti sono persino diminuiti, complice un daytime poco performante a differenza della prima serata. In, il canale 30 del digitale terrestre per la fascia oraria più prestigiosa punterà ancora prepotentemente sul cinema. Quattro le rassegne: Pagine d’Amore (con film come Orgoglio e Pregiudizio, The Best of Me), La5 Magic Night (Lettera di Natale, Natale è Sempre Natale), Invito a Nozze (La Rivolta delle Ex, Jenny’s Wedding), Funny Friday (Sex and City 2, Perchè Te Lo Dice Mamma). Non mancheranno le repliche – a pochi giorni dalla messa in onda su Canale 5 – dei reality show Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Le gesta dei nuovi inquilini famosi di Cinecittà terranno banco anche in terza serata e in daytime, ...