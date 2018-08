Paladins | Champions of the Realm Switch - recensione

eurogamer

: Paladins: Champions of the Realm su Switch è la conversione dei campioni. #recensione - Eurogamer_it : Paladins: Champions of the Realm su Switch è la conversione dei campioni. #recensione - PixelFlood_it : #Paladins: Champions of the Realms, l'#heroshooter sviluppato da @HiRezStudios, diventa #freetoplay anche su… - IGNitalia : Paladins è gratis su #NintendoSwitch -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Per gli utenti Nintendo di vecchia data i free to play non sono una totale novità. In passato non sono mancati gli esperimenti, alcuni più riusciti di altri. Pokémon Shuffle, per esempio, è stato parecchio apprezzato fra i possessori di 3DS. Meno fortunato invece Lost Reavers, sviluppato da Bandai Namco in esclusiva per Wii U: un dungeon crawler cooperativo finito ben presto nel dimenticatoio. Ma a prescindere dalla qualità, questi titoli sono rimasti per lo più dei casi isolati, incapaci di apportare un valore aggiunto al catalogo delle rispettive piattaforme.Consembra che questa tendenza sia stata finalmente invertita. La Grande N, forte anche dei suoi successi nel mercato mobile, ha abbracciato questo nuovo modello commerciale con rinnovata fiducia, promuovendo ed incentivando la conversione dei videogame più popolari. In fondo, basta dare una sbirciatina ai numeri di ...