Paesaggio “innevato” e 12 gradi | le immagini dell’eccezionale grandinata di agosto che ha

(Di venerdì 3 agosto 2018) Eccezionalesull’altopiano di Campeda, in provincia di Nuoro. E disagi per gli automobilisti in transito sulla statale 131. Una coltre bianca, alta circa 30 centimetri, ha ricoperto la strada e i campi circostanti proponendo un’insolita immagine di un “innevato” in pieno. Ma al posto dei fiocchi bianchi dal cielo sono piovuti grossi chicchi di grandine. In pochi chilometri sulla statale si è passati dai 35della pianura ai 12dell’altopiano. L'articolo“innevato” e 12: ledell’eccezionalediche ha colpito la Sardegna proviene da Il Fatto Quotidiano.