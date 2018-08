Overwatch | i Giochi Estivi cominceranno la prossima settimana

eurogamer

(Di venerdì 3 agosto 2018) È con un post apparso oggi sul profilo Twitter ufficiale diche Blizzard ha voluto annunciare il ritorno dei, evento stagionale che nelle precedenti edizioni introduceva nuove modalità e nuove skin per i personaggi dell'apprezzato hero shooter.Come sottolinea Destructoid, il post non include alcuna informazione riguardo all'evento ma annuncia che questo verrà lanciato la. Possiamo immaginare che la celebre modalità Lúcioball sarà ancora protagonista deicon una nuova mappa, anche se non è da escludere che qualche novità possa essere legata al mech di Hammond, il nuovo personaggio che è ai comandi di una veloce sfera di metallo.Possiamo inoltre scommettere sul fatto che anche quest'anno Blizzard introdurrà nuove skin per i personaggi di, come è ormai da tradizione per i. Per scoprire tutti i dettagli ...