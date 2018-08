Ospedale | riunione del Tavolo tecnico

larena

: Interessante e proficua riunione del comitato SAN Benedetto, grazie ai presenti: il Direttore Sanitario dell'ospeda… - MinnucciGian : Interessante e proficua riunione del comitato SAN Benedetto, grazie ai presenti: il Direttore Sanitario dell'ospeda… - TeleOne19 : Partinico: Ospedale a rischio depotenziamento, riunione dei sindaci: -

(Di venerdì 3 agosto 2018) ...che arrivano dal basso e dai diretti interessati dividendone le responsabilità in caso di non funzionamento o nel caso si dovessero compiere dolorose scelte nel campo più difficile della politica in ...