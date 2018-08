Oro storico per le Fate | l' Italia è campione d' Europa a squadre juniores per la prima

Nessuno vuole Melegatti - addio al marchio storico del pandOro : Sotto l'albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico dolce brevettato a Verona

Nessuno vuole Melegatti - addio al marchio storico del pandOro : Nessuno vuole Melegatti e sotto l’albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico pandoro brevettato a Verona. L’asta per tentare di vendere in un’unica soluzione Melegatti e Nuova Marelli è andata deserta. Il termine era fissato alle 12 di venerdì 27 luglio nello studio dei curatori fallimentari Bruno Piazzola e Lorenzo Mio...

FrassinOro - domenica 29 luglio il corteo storico della 'Settimana Matildica' : ... come sempre, la figura della contessa e la potente abbazia benedettina di Frassinoro da lei fondata nel 1071 che viene ricordata con rievocazioni, animazioni medievali, spettacoli e incontri ...

Scherma - Mondiali 2018 : argento per il Dream Team. Primo storico Oro per gli Stati Uniti : Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro Primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35. Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT ...

Scherma - Mondiali 2018 : storico Oro degli Stati Uniti nella spada femminile a squadre. Nono posto per l’Italia : Gli Stati Uniti conquistano una storica medaglia d’oro nella spada femminile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Si tratta infatti del primo titolo iridato della storia per le nordamericane in questa specialità. Le autrici di questa impresa sono state Katharine Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley e Amanda Sirico. Gli Stati Uniti hanno sconfitto in finale la Corea del Sud (Choi Injeong, Kang Young Mi, Lee Hyein e Shin A Lam) con ...

Upa e Nielsen - online lo storico dei lOro investimenti. Un grande passo verso la trasparenza : Vi ho parlato proprio l’altro giorno delle stime fornite da Assocomunicazione sul valore degli investimenti pubblicitari in Italia. Una cosa sempre complessa per chi fa il nostro mestiere è però quella della ricostruzione delle serie storiche degli investimenti, impresa difficile perché spesso i dati più vecchi non sono più disponibili o perché le fonti di analisi dei dati sono cambiate nel tempo. Nielsen media research, che è uno dei principali ...

Atletica – Italia da sogni ai Mondiali U20 : storico Oro nella staffetta 4×400 : 4X400 oro ai Mondiali U20 di Tampere: Italia campione del mondo staffetta 4×400 da sogno ai Mondiali U20 di Tampere, in Finlandia. Storica medaglia d’oro per Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti con il record Italiano juniores di 3:04.05, primato mondiale stagionale. Battuti gli squadroni degli Stati Uniti (3:05.26) e della Gran Bretagna (3:05.64). È il quinto oro di sempre dell’Italia ai ...

Atletica - Mondiali under 20 : primo storico Oro in staffetta per l'Italia : TAMPERE - l'Italia scrive una pagina storica ai Mondiali under 20 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Tampere, in fonlandia. Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio ed Edoardo ...

Di Maio : oggi giorno storico per abolizione dei vitalizi. Prossimo passo pensioni d'Oro : Un sogno che diventa realtà, dice il ministro del Lavoro e annuncia il Prossimo passo: il taglio delle pensioni sopra i 4000 euro, per coloro che non hanno versato contributi a sufficienza -

Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: muore lo storico assistente di Bonalumi

Genova - stop a call center e kebab nel centro storico/ “Operazione decOro” : guerra ai negozi ‘etnici’ : Genova, operazione decoro: il Comune dice stop a kebab, call center e money transfer, la misura anti-negozi etnici per salvaguardare il centro storico patrimonio dell'Unesco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:43:00 GMT)

Morti sul lavOro - Inail : “Nel 2017 minimo storico ma nei primi cinque mesi del 2018 vittime in aumento del 3 - 7%” : Gli incidenti mortali sul lavoro lo scorso anno sono diminuiti, toccando il minimo storico dal 1951. Nel 2017 le vittime accertate sono state infatti 617, in calo del 2,8% rispetto al 2016 e del 25% rispetto al 2012. Ma il dato sui primi cinque mesi del 2018 è in controtendenza: da gennaio a maggio, si legge nel rapporto Inail presentato mercoledì 27 giugno alla Camera, sono state fatte 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, 14 ...

LavOro : in Lombardia tasso occupazione storico del 67 - 3% : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – La Lombardia vanta un tasso di occupazione storico tra i 15 e 64 anni del 67,3% (1,4 punti percentuali in più del 2008), mentre il tasso nazionale sconta ritardo di 0,6 punti percentuali. Se si osserva il punto massimo raggiunto dal numero di occupati tra i 15 e 64 anni sia la Lombardia 66,9% sia il Nord Este 66,1% sia l’Italia 58,6% fanno segnare nel 2008 il massimo tasso d’occupazione del primo ...