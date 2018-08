Opposizione all’ordinanza ingiunzione ex legge del 24 11 1981 n 689

fanpage

(Di venerdì 3 agosto 2018) Cassazione 30.7.2018 n. 20072 ha affermato che la mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza relativo alì'ad una ordinanzaex24.11.del 689 dove esser fatto valere come motivo di impugnazione ex art.161 cpc. E l'art. 327 cpc il quale prevede per l'impugnazione un termine dalla pubblicazione della sentenza trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotto un errore in procedendo che investe di nullità la sentenza.Continua are